FCB anuncia novos sócios

A FCB acaba de anunciar alterações na sua equipa, com a promoção de dois sócios a sócios de capital, uma nova sócia de indústria e três associados seniores a assumirem o estatuto de sócios, em abril de 2019.

As alterações estruturais na equipa da sociedade incluem a promoção a sócios de capital de João Robles e de João Couceiro, anteriormente sócios de indústria e responsáveis pela Angola Desk e pela Moçambique Desk, respetivamente. Inês Albuquerque e Castro, sócia responsável pelo departamento de direito laboral e da segurança social, passa, por sua vez, a sócia de indústria.

João Osório de Castro, Gonçalo Mexia e Bruno Arez Martins são os associados seniores que assumem pela primeira vez o estatuto de sócios, dado o trabalho prestado ao longo de mais de dez anos na FCB, nas áreas de societário e comercial e direito fiscal, respetivamente, bem como nas helpdesks de Angola e Moçambique.

Estas alterações refletem a política de crescimento orgânico do escritório. Assim, no ano em que completa 30 anos de existência, a FCB conta agora com 17 sócios, e mais de 60 advogados.