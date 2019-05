CCA reforça departamento de imobiliário

A CCA acaba de integrar o advogado Tomás Assis Teixeira no departamento de imobiliário como associado coordenador da área de turismo e lazer. O novo coordenador, que passou pela GPA – Gouveia Pereira, Costa Freitas & Associados, onde esteve 11 anos, vem reforçar o departamento de Imobiliário, que passa a ser coordenado por Madalena Azeredo Perdigão e que conta atualmente com sete pessoas.

“O convite que endereçámos ao Tomás Assis Teixeira enquadra-se na estratégia da CCA. Foi escolhido tendo como principais critérios a experiência, conhecimento e capacidade de liderança”, diz Domingos Cruz, managing partner da CCA, citado em comunicado.

“O nosso objetivo é construir uma equipa de referência, com capacidade para dar uma resposta eficaz aos desafios que todos os dias nos são lançados. Estamos muito satisfeitos com a decisão do Tomás e contamos com ele para continuarmos a crescer”.

A CCA tem reforçado as suas equipas não só através da contratação externa, mas também pela promoção interna, numa aposta em equipas jovens e dinâmicas.