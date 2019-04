CCA faz 70 anos e lança uma nova imagem

No ano em que assinala 70 anos, a sociedade de advogados CCA acaba de renovar a sua imagem e lança uma nova identidade visual, com um novo logótipo, nova cor, novo grafismo e novo website. O objetivo? Refletir o atual posicionamento estratégico da CCA, fortemente vocacionado para o apoio à internacionalização dos seus clientes, apoio às empresas líderes da economia digital.

“Esta nova imagem assinala não só os 70 anos da CCA, mas também a sua convergência com o nosso posicionamento estratégico: queremos continuar a ser a sociedade de advogados de referência no que toca à inovação tecnológica e digital, quer do ponto de vista externo (áreas e assessoria), quer do ponto de vista interno (ao nível dos processos, procedimentos e relação com o cliente)”, diz Domingos Cruz, managing partner, citado em comunicado.

“Com este modelo pretendemos reforçar o nosso relacionamento com as indústrias que estão a sofrer o impacto das tecnologias, através de soluções com base no nosso know-how, adquirido a trabalhar com grandes multinacionais tecnológicas, PME e startups“.

“Este nosso posicionamento marca igualmente uma mudança da relação com a Ontier”, explica o advogado. “Deixamos de integrar a Ontier, o que nos permite assumir de forma clara a nossa atual estratégica”, ainda que os escritórios mantenham um fluxo de trabalho com a Ontier, “mas de forma separada e independente”.

Esta mudança marca o 70.º aniversário da sociedade de advogados fundada por Fernando Cruz em 1949 e será acompanhada por vários novos projetos que serão apresentados ao longo do ano, dos quais se destaca o lançamento, no passado mês de março, do Centro de Conhecimento e Inovação CCA ON.