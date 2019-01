A Startinnovation Team powered by CCA ONTIER, acaba de fechar uma parceria com o Founder Institute, um programa internacional de aceleração de ideias e lançamento de startups com sede em Silicon Valley. A Startinnovation Team passa, desta forma, a ser o parceiro legal em exclusivo para a iniciativa em Lisboa do Founder Institute, que desenvolve um programa de 14 semanas para empreendedores “early-stage”, que envolve o seu acompanhamento por mentores nacionais e internacionais e uma rede global de empresários necessários para criar uma empresa tecnológica de sucesso.

Para Rita Trabulo, Associada Coordenadora da Startinnovation Team, “Com esta parceria pretendemos reforçar o posicionamento da Startinnovation Team no apoio à criação de novas startups de grande potencial nacional e internacional. Acreditamos que esta parceria com o Founder Institute vai permitir criar condições para que surjam novas oportunidades entre empreendedores, negócios e o ecossistema nacional e internacional”.

Sandro Batista, Diretor do programa do Founder Institute em Lisboa, sublinha que “no Founder Institute temos por objectivo a criação de empresas com elevado potencial que criem impacto a nível global. Para todo o processo, desde a ideia à criação da empresa, é fundamental existir um acompanhamento dedicado de alguém que ajude os empreendedores com todos os detalhes jurídicos e legais. Esta parceira com a Startinnovation Team vem capacitar os nossos fundadores desse apoio e ferramentas contribuindo de forma inequívoca para o seu sucesso”.

Ao longo do programa de cerca de quatro meses estão previstas sessões que abrangem todas as temáticas sobre como formar e fazer crescer um negócio, permitindo a cada um dos founders desenvolver a sua ideia, o seu projeto, com o contributo dos mentores, beneficiando ainda do acompanhamento jurídico, que será feito pela Startinnovation Team. Para completar a formação, o empreendedor terá de desenvolver uma ideia para uma empresa, planear o negócio, trabalhar numa oferta, constituir a empresa e completar todas as tarefas inerentes à formação.

O Founder Institute é uma incubadora de empresas americana, de formação empresarial e um programa de lançamento de startups fundado na Califórnia em 2009. Apesar de ter a sua sede em Palo Alto, o Founder Institute tem representações em mais de 180 cidades em todo o mundo.