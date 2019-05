Antas da Cunha Ecija com três novas contratações

A Antas da Cunha Ecija acaba de integrar três novos advogados: Cláudia Leonardo, como of counsel do departamento contencioso, João Rodrigues, como associado júnior do departamento de societário, e Tiago Marques, como estagiário do departamento de TMT/privacidade e cibersegurança.

“Estamos seguros de que a aposta no talento é a melhor forma de entregarmos aos nossos clientes serviços integrados de excelência e cada vez mais especializados”, refere Fernando Antas da Cunha, managing partner do escritório, citado em comunicado.

Cláudia Leonardo foi sócia na Anselmo Vaz, Afra & Associados, onde esteve durante dois anos. Durante o seu percurso profissional fez parte do departamento de contencioso e arbitragem da Miranda & Associados, onde esteve sete anos, e do departamento de financial litigation da Simmons & Simmons London.

João Rodrigues transita do departamento de societário e comercial da CTSU – Sociedade de Advogados, membro da Deloitte Legal. No seu percurso profissional passou também pela Pedro Raposo & Associados, pelo departamento de Compliance Office do Millennium BCP e pela EDGE – International Lawyers.

Já Tiago Marques iniciou o curso de estágio da ordem dos advogados em 2017 na Azevedo Brandão & Associados, passando posteriormente a integrar o escritório em prática individual do advogado Ricardo Pinto da Silva.