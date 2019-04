Antas da Cunha ECIJA chega ao Porto

A Antas da Cunha ECIJA, sociedade de advogados internacional que presta serviços integrados com foco no direito digital, acaba de anunciar a abertura do seu escritório no Porto, que iniciará atividade a partir de abril. “Com o objetivo de apoiar a atividade dos seus clientes no norte do País, e seguindo a estratégia de proximidade com um serviço personalizado”, segundo comunicado do escritório. O novo escritório situa-se na Av. De França, nº20, na cidade do Porto.

“O Porto é cada vez mais um cluster tecnológico, atraindo talento altamente qualificado e muitos grupos empresariais nacionais e internacionais, sobretudo na área das tecnologias da informação. Neste contexto, e também porque já contamos com vários clientes com presença no norte do país, e sendo a Antas da Cunha ECIJA um escritório full-service a nível internacional, a presença no Porto não só faz todo o sentido como também faz parte da nossa estratégia de crescimento”, refere Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha ECIJA.

O escritório contará com a coordenação de Ana Bastos, Of Counsel e coordenadora da equipa de TMT / Privacidade e Cibersegurança. Para já, a equipa será formada por dois associados, mas o objetivo da Antas da Cunha ECIJA é crescer ainda este ano.

Depois de Lisboa, este é o segundo escritório em Portugal resultante da fusão entre a Antas da Cunha e a ECIJA. Já a sociedade espanhola está presente em diversos países: Espanha, EUA, Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, República Dominicana, Guatemala e El Salvador e muito recentemente acabou de integrar um dos maiores escritório de Porto Rico.