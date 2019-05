Revista de imprensa internacional

O líder da Comissão Europeia mostra-se preocupado com a falta de amor entre os europeus, num continente envelhecido. Pelo Facebook, os planos para desenvolver um sistema de pagamento por criptomoedas avançam para o recrutamento de empresas para ajudar. Na Alemanha, a redução da poluição é uma preocupação para Merkel, que pondera criar um novo imposto. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

The Guardian

Juncker diz que europeus perderam a libido

O presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, mostrou-se preocupado com a falta de amor entre os europeus, num continente envelhecido. “Perdemos a nossa libido coletiva… Cinco ou seis anos depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma. No entanto, hoje em dia, seria muito mais fácil para os europeus apaixonarem-se do que era em 1952”, refletiu Juncker. O líder expressou ainda que achava injusto os europeus culparem Bruxelas pelos falhanços na Europa, nomeadamente pelas dificuldades de negociação do Brexit com o Reino Unido. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Merkel pondera colocar imposto sobre emissões poluentes

A chanceler alemã Angela Merkel está a estudar várias hipóteses para reduzir a emissão de gases de efeito de estufa. Entre elas inclui-se aplicar um imposto sobre a poluição de carbono, ou expandir o mercado europeu de carbono. A indústria diz que estes planos podem fazer aumentar os custos para os grandes utilizadores de energia. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Facebook constrói sistema de pagamento baseado em criptomoedas

A rede social criada por Mark Zuckerberg estará a recrutar várias empresas financeiras e comerciantes online, para ajudar o Facebook a lançar um sistema de pagamentos baseado em criptomoedas. O projeto, que tem o nome de código Libra, está a ser desenvolvido há um ano, e poderá permitir aos utilizadores enviar moedas digitais uns aos outros, bem como comprar produtos na plataforma, ou até fora. Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Reuters

Índia evacua um milhão de pessoas antes da chegada do Fani

O ciclone Fani já começou a atingir a costa da Índia, mas não há relatos iniciais de feridos, já que cerca de um milhão de pessoas evacuaram a zona antecipadamente. Este é o ciclone mais forte a atingir a Índia em cinco anos, e esteve a ganhar força na Baía de Bengala, o que permitiu preparar com antecedência a saída das pessoas, que se fez através de barcos, autocarros e comboios. Leia a notícia completa no Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansión

Correos sobe preços a Amazon e Alibaba

Os serviços postais espanhóis, Correos, decidiram pôr fim aos preços baixos para as plataformas digitais de comércio, um movimento já começado por outros distribuidores como a DHL. A empresa pública já aumentou os preços à Amazon entre 8% a 10%, enquanto os gestores viajaram para a China para negociar a subida com a Alibaba, para a plataforma AliExpress. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).