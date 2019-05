A startup portuguesa mycujoo continua a dar cartas lá fora. Foi a vencedora do prémio de Melhor Tecnologia para Sports Commerce, nos Yahoo! Sports Technology Awards deste ano. A mycujoo é uma uma plataforma digital de transmissão de jogos desportivos, particularmente de futebol, em direto, que tem parcerias com várias ligas, clubes e federações internacionais.

“Fornecer uma plataforma para vários níveis, desde o básico até ao semiprofissional, é incrível, especialmente ao dividir o financiamento de publicidade com clubes e ligas”, aponta o júri que avaliou os candidatos nesta categoria, citado em comunicado. “Este produto, baseado na comunidade, tem um futuro brilhante“, continua.

A candidatura foi também elogiada pelo painel de especialistas na área, como algo “que destaca como o vazio no mercado foi identificado e monetizado“. Na lista de finalistas para este prémio, ao lado da mycujo, estavam empresas como a Nielsen Sports, a Minute.ly e a AteletasNOW.

A mycujoo foi fundada em 2014, e já transmite jogos em 120 países, número que deve aumentar neste ano, revelou um dos fundadores ao ECO, no início do ano. Por Portugal, as parcerias envolvem mais de 300 clubes, entre os quais o SC Braga, o Boavista FC e o Nacional da Madeira. A equipa, espalhada por escritórios em Portugal e na Holanda, é composta por mais de 70 trabalhadores.