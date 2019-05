O presidente do PS, Carlos César, considera ser difícil um Governo que tenha o Bloco de Esquerda e o PCP, atuais parceiros políticos do Executivo no Parlamento.

“Parece-me difícil um Governo integrado pelo BE e pelo PCP, considerando algumas áreas que um acordo que envolve a governação diária teria de incluir”, diz o também líder da bancada parlamentar socialista em entrevista ao Público. No entanto, Carlos César defende que o PS deve fazer esforços para repetir a geringonça. “Penso que o PS deve fazer um grande esforço para prosseguir a experiência que teve ao longo destes quatro anos, evidentemente mediante a reformulação temática dos acordos e com um novo caderno de encargos.”

António Costa comunicou na sexta-feira a Marcelo Rebelo de Sousa que o Governo se demitirá se o Parlamento aprovar em votação final global a proposta acordada entre PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP para contar os nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço na carreira dos professores.

Na comunicação ao país, o primeiro-ministro criticou principalmente os partidos da direita, evitando assim hostilizar Bloco e PCP.