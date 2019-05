“Se toda a gente fala no WhatsApp, porque é que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não há-de comunicar no WhatsApp? Porque é que as pessoas não recebem no seu Twitter ou no seu Instagram anúncios customizados [sobre as obrigações fiscais]?”. A pergunta é feita por João Taborda da Gama, em declarações ao Público, e resume uma das 12 propostas que enviou ao Ministério das Finanças no âmbito do grupo de trabalho para reduzir conflitos entre o Fisco e os contribuintes.

O jornal conta que ainda não se sabe se a proposta será aceite pelo Ministério das Finanças, mas lembra casos de administrações tributárias de outros países onde já são usadas aplicações de telemóvel para estabelecer a comunicação com os contribuintes que, além do Twitter, do Youtube ou do Facebook, também utilizam ou já utilizaram o Instagram (casos da Dinamarca e do Reino Unido).

Além desta, o grupo de trabalho deixou outras recomendações. Ao todo são 12. Aqui fica a lista revelada pelo Público.