O Governo está a acelerar o reembolso do IRS. No espaço de uma semana foram entregues 30% das declarações referentes aos rendimentos de 2018 e já foram emitidas notas de crédito para 70 mil reembolsos. Mas há mais, prometem as Finanças. Em comunicado, o Ministério das Finanças revela que quarta-feira, está previsto o processamento de mais 100 mil reembolsos.

“Hoje foram dadas ordens de pagamento de cerca de 70 mil reembolsos. Está previsto para amanhã, quarta-feira, o processamento de mais 100.000 reembolsos. A partir de quinta-feira está previsto que comecem a ser processados 200.000 reembolsos por dia“, avança o comunicado do ministério tutelado por Mário Centeno.

Este ano, os contribuintes têm três meses para cumprir com esta obrigação fiscal, mas o alargamento do IRS automático e a ideia de que a Autoridade Tributária poderá fazer o reembolso no prazo de 11 dias está a levar os portugueses numa corrida ao cumprimento desta obrigação fiscal, criando mesmo alguns problemas de acesso ao portal. Problemas que as Finanças classificam como “indisponibilidades pontuais e planeadas para atualização e melhoria do sistema” e que não têm impedido os contribuintes de entregar as suas declarações.

Os dados mais recentes revelam que, até às 18h00 de terça-feira, foram submetidas 1.435.986 declarações — 30% do total — o que perfaz uma média diária, nesta primeira semana, de aproximadamente 160 mil declarações e um aumento de 3% face aos primeiros nove dias de entrega do ano passado. As Finanças revelam que deste conjunto total de declarações 652.512 correspondem a IRS automático.

Por outro lado, as Finanças revelam que foram entregues 4.498 declarações através da app que disponibilizam.

(Notícia em atualização)