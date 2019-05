FNAC compra PC Clinic. Mas tem mais negócios em mira

A FNAC Portugal comprou a PC Clinic, especialista na reparação de equipamentos eletrónicos, naquela que é a primeira aquisição da empresa no país. A relação entre ambas não é novidade, uma vez que a PC Clinic já existe em 27 das 30 lojas Fnac. O valor do investimento não é conhecido.

A notícia foi avançada pela própria FNAC esta segunda-feira que, em comunicado, sublinha o objetivo de “completar a extensa oferta de produtos”, “permitindo dar o suporte necessário à descoberta da tecnologia”, e aumentar o portefólio.

“Esta aquisição surge na prossecução do nosso plano estratégico Confiança+, que o Grupo FNAC Darty tem vindo a implementar desde dezembro de 2017, e visa o desenvolvimento e reforço da nossa oferta de serviços aos nossos clientes com o intuito de lhes suportar e facilitar a experiência produto num mundo cada vez mais tecnológico“, refere Nuno Luz, diretor-geral da FNAC Portugal, citado no documento.

A PC Clinic, fundada em 2014, foi pioneira na assistência informática no país e, atualmente, oferece assistência em 27 das 30 lojas FNAC, para além das 12 lojas próprias. No total são mais de 250 colaboradores especializados em marcas como Apple, Microsoft ou Samsung.

Esta operação faz parte da forte expansão que o grupo francês está a levar a cabo. Recentemente assinou um acordo para a aquisição de uma participação maioritária na WeFix, líder francesa em reparações express de smartphones.

A estratégia passa ainda por diversificar a oferta do produto, estando em negociações exclusivas para a aquisição da Nature & Découvertes, líder retalhista do setor de produtos naturais e de bem-estar.