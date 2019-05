A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa considera que esta mudança de posição do PSD e do CDS vem dar “total razão ao discurso do primeiro-ministro”. Em entrevista à TSF, Mariana Vieira da Silva classificou como “inaceitável” o comportamento de ambos os partidos ao terem decidido votar a favor da contagem integral do tempo de serviço dos professores.

“Se [a posição do Governo] é uma farsa, um teatro, uma mentira, porquê mudar de posição?”, questionou a ministra, quando inquirida sobre as mudanças de posição do PSD e do CDS este fim de semana. Foi “uma farsa” e, com isto, disse, estão a reconhecer “total razão ao discurso do primeiro-ministro”.

Mariana Vieira da Silva defendeu ainda que o Governo não deve prometer aos professores algo que considera ser impossível de realizar, sublinhando os custos orçamentais que isso traria, que seriam “insustentáveis”.

E, quando confrontada sobre as acusações da oposição de que o Governo já criou expectativas aos docentes que agora não está a cumprir, respondeu que o o único compromisso assumido pelo PS foi o descongelamento das carreiras: “pôr a contar um relógio que estava parado”.