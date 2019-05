Lisboa leva para casa mais um título, desta vez o de município mais sustentável do país. Neste ranking elaborado para a Ordem dos Economistas, destaca-se ainda o Porto que saltou da 15 lugares para a segunda posição. No fundo da tabela estão, sobretudo, municípios do interior, com Celorico da Beira e ocupar a última posição.

As notas são dadas de acordo com quatro critérios: governação, desenvolvimento económico e social, eficácia nos serviços à população e sustentabilidade financeira. E foi nestes parâmetros que Lisboa se destacou como a estrela do Rating Municipal Português (RMP), de acordo com a TSF. Apesar de se ter classificado em 132.º lugar na governação e em 110.º na sustentabilidade financeira, a capital levou a medalha de ouro porque obteve 202,44 pontos na parte de desenvolvimento económico e social.

Imediatamente atrás aparece o Porto, com uma diferença de 48 pontos de Lisboa, mas com especial destaque. O município da Invicta disparou da 17.ª para o segundo lugar este ano, sobretudo devido à sustentabilidade financeira e ao desenvolvimento social. A completar o top 5 está Oeiras, Bragança e Sines.

(Notícia em atualização)