Lisboa eleita um dos 20 melhores destinos do mundo

Portugal, e em particular Lisboa, anda pelas bocas do mundo. E agora o TripAdvisor vem confirmá-lo, ao colocar a capital portuguesa entre os 20 melhores destinos do mundo de 2019, juntamente com Bali (Indonésia), Marraquexe (Marrocos) ou até Creta (Grécia).

De acordo com o site de viagens, Lisboa ocupa o 18.º lugar do ranking dos melhores destinos do mundo de 2019, ficando à frente da capital do Nepal, Catmandu, e da cidade indiana Jaipur. Já o pódio é totalmente preenchido por destinos europeus. Londres assume o primeiro lugar, Paris ocupa o segundo e Roma fica com o terceiro.

Dentro do top 20, há opções para todos os gostos, desde destinos de praia, autênticos centros de arte e cultura e cidades que marcam pela diferença graças à sua arquitetura. A lista do TripAdvisor foi elaborada com base nas respostas de milhões de utilizadores do site de viagens.

Lisboa insere-se na segunda metade da lista. Conheça a fotogaleria, desde o 20.º lugar ao 11.º lugar:



















Veja, agora, a lista dos verdadeiros “campeões do mundo”, da 10.ª à 1.ª posição: