Commerzbank compra hotel Hilton em Lisboa

A Comerz Real, gestora de fundos do Commerzbank, comprou o Hotel DoubleTree by Hilton — Fontana Park em Lisboa à Turismadeira, revela o site especializado em imobiliário PropertiesEU. O valor da operação não foi divulgado.

O hotel de quatro estrelas situa-se junto ao Fórum Picoas e conta com 146 quartos e 62 lugares de estacionamento, bem como salas de conferências, dois restaurantes, bar e área de fitness.

O edifício onde está situado foi construído em 1910 e modernizado para passar a ser um hotel em 2008. Atualmente, a unidade hoteleira está a ser alvo de obras com vista à sua expansão que inclui 80 suites e 40 novos lugares de estacionamento, estando a sua conclusão prevista para 2020.

O site PropertyEU dá conta que a Commerz Real celebrou um contrato de arrendamento por um período de 20 anos com os hotéis Fontana, ficando a manutenção do espaço ocupado pela unidade hoteleira a cargo do grupo hoteleiro.

Há cerca de dois meses, foi noticiada a intenção de o grupo Hilton se expandir na Península Ibérica com a abertura de cinco hotéis em Portugal e Espanha.