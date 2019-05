Dona da Delta entra no capital da tecnológica Zone Soft

O grupo Nabeiro, dono da Delta, anunciou que entrou no capital da tecnológica portuguesa Zone Soft. O investimento, enquadrado na estratégia do grupo, visa “fortalecer a relação do grupo com o canal HORECA”, anunciou a empresa em comunicado.

“O grupo Zone Soft detém ativos que incluem plataformas de fidelização – incluindo uma solução própria denominada freebee® com mais de 430.000 utilizadores, soluções de atendimento automatizado através da empresa Levoo, e uma central de compras especializada com a marca Comproo”, explica a empresa em comunicado, não adiantando o valor do investimento nem a participação em causa.

“O grupo Zone Soft tem crescido sustentadamente, uma vez que aposta incondicionalmente na relação com os seus clientes, algo que se enquadra com os valores e cultura do Grupo Nabeiro”, referiu Rui Miguel Nabeiro.

Com mais de 28.000 licenças ativas no mercado nacional, a Zone Soft disponibiliza aos clientes tecnologia de ponto de venda que se diferencia pela “cloud-híbrida” e “por soluções que facilitam o atendimento e operação nos restaurantes, como são o caso da ementa digital, monitores de cozinha e app de gestão (para iOS e Android), entre outras funcionalidades”. A empresa criou ainda, em parceria com a MyPOS, uma solução de pagamento “na qual o terminal bancário incorpora o software de ponto de venda”. Os pagamentos podem ser realizados através de banda magnética, chip ou recorrendo à tecnologia contactless, aceitando qualquer tipo de cartão bancário, nacional e internacional.

“O objetivo desta parceria passa, principalmente, por servir o empresário da restauração com soluções tecnológicas profissionais a preços competitivos, melhorando a experiência de atendimento, as suas operações e gestão de negócio”, adianta Pedro Édris Sousa, partner do grupo Zone Soft, que conta com mais de 55 trabalhadores.

Entre os clientes da empresa, que conta agora com uma participação do grupo Delta, fazem parte nomes como IKEA, McDonald’s, Aviludo, Grupo Capricciosa, Science4You, Eurest, Noori, Nata Lisboa, Cascais Kitchen, Mar Shopping, Kinda Food, Alegro, Dolce Vita Tejo e Arcádia, entre outros.