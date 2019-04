O grupo Nabeiro, dono da Delta, lançou um desafio ao ecossistema empreendedor. Através do seu Centro de Inovação — a Diverge — e, em parceria com a imatch, lançou o DisrUPtion, programa de inovação aberta que pretende promover o empreendedorismo além-fronteiras.

O desafio lançado a startups nacionais e internacionais tem como objetivo ajudar a desenvolver projetos de futuro e áreas estratégicas de negócio do grupo e, ao mesmo tempo, em ambiente real. É que as startups com soluções que se adaptem à cadeia de valor da empresa terão a oportunidade de trabalhar em parceria com o grupo Nabeiro.

“Encaramos o futuro com um espírito empreendedor, procurando ser um agente ativo enquanto impulsionador de ideias a nível nacional e internacional, fomentando a inovação em diferentes áreas de negócio e concretizando as próprias ideias das Startups, que acreditamos poderem ser fundamentais para o desenvolvimento económico do nosso negócio”, explica Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro – Delta Cafés, citado em comunicado.

O programa DisrUPtion está focado em áreas que ajudem ao crescimento da sustentabilidade da empresa, com especial atenção a “produto”, “impacto responsável”, “interação com o consumidor” e “novas experiências”.

As candidaturas decorrem até 29 de maio. A seleção é feita entre setembro e outubro em três sprints com a duração de três semanas cada. Depois, as startups selecionadas “farão um deep dive na cultura, valores e objetivos do grupo Nabeiro, trabalharão sobre os seus produtos e serviços em conjunto com os colaboradores da empresa, adaptando-os especificamente a esta realidade, e terão oportunidade de validar as soluções em ambiente real, com parceiros e clientes, para que de forma interativa, cheguem a um resultado que possa ser implementado no Grupo Nabeiro e que crie valor para o mercado”, explica a organização em comunicado. No final do programa, três das startups participantes vão poder participar “num evento de cariz internacional de empreendedorismo” para darem a conhecer o resultado final dos projetos.