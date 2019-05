A portuguesa Beta-i está entre os mais importantes “pólos mundiais de inovação financeira”, considera a revista Global Finance, publicação internacional de economia e negócios. A plataforma de inovação está entre os “25 melhores laboratórios de inovação financeira do mundo”, conclui a revista num caderno dedicado às maiores plataformas de inovação de 2019.

“É naturalmente recompensador ver a Beta-i, de novo, numa lista tão restrita e prestigiada, o que vem validar o trabalho que temos feito. Estamos a ajudar a reconfigurar o universo financeiro, via fintechs, montando programas como o Pay Forward, com a SIBS, ou o Protechting, que envolve parceiros como a Fidelidade, a Fosun e o Hauck & Aufhäuser, um banco de investimento alemão. Esta é uma área onde identificamos novas oportunidades de mercado, e Portugal pode servir como ‘sandbox’ para novos modelos de negócio e conceitos na área financeira, sendo que o Brexit, por exemplo, nos permite vislumbrar novas oportunidades. Startups como a Feedzai, James, ou a Keep Warranty, estão também a fazer o seu caminho nesta arena, o que gera um caldo de cultura mais relevante”, detalha Pedro Rocha Vieira, CEO e cofundador da Beta-i, citado em comunicado.

Da lista que a Beta-i integra fazem ainda parte nomes como o Barclays Accelerator, o Deutsche Bank Innovation Labs, a PayPal Innovation Lab, a Santander-InnoVentures, o Wells Fargo Startup Accelerator ou o StartupBootcamp.

“Existe uma oportunidade para países como Portugal se posicionarem para permitir a experimentação controlada destas tecnologias, especialmente no contexto da transformação digital dos bancos e do sistema financeiro, e acredito que o papel da Beta-i, fruto do seu compromisso com a inovação, passa cada vez mais por aí. Estamos também bem posicionados para replicar esta experiência noutras geografias, e o facto de integrarmos o recém criado Grupo de Trabalho para a Cibersegurança também nos permite, não só o acesso, mas também a capacidade de influenciar e apoiar o desenvolvimento de boas práticas”, continua Rocha Vieira.

Esta lista, chamada 25 Best Financial Innovation Labs, integra o trabalho “The Innovators 2019” e avalia anualmente os mais importantes centros de disrupção financeira a nível internacional, estando na sua 7.ª edição. “As instituições financeiras e governos de todo o mundo estão a criar novos espaços e modos de colaboração, de forma a executar da melhor forma a crescente tecnologia financeira. Aceleradores, laboratórios, centros de investigação, todos eles apoiam inovações que proporcionam benefícios aos bancos, aos seus clientes e à sociedade em geral, estimulando tanto os empreendedores como os líderes que se destacam no pensamento inovador”, explica Joseph D. Giarraputo, diretor editorial da Global Finance.