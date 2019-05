Os lucros da Navigator recuaram para 49,3 milhões de euros, valor que compara com os 53,3 milhões registados nos primeiros três meses de 2018, apesar do impacto positivo da venda do negócio de pellets. A variação homóloga do resultado líquido foi de -7,5%, divulgou a papeleira através de um comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Durante o primeiro trimestre do ano, o volume de negócios aumentou em todos os segmentos para 421,8 milhões de euros, o que reflete um aumento de 9,6% em termos homólogos. Com vendas de 300 milhões, o segmento de papel representou 71% do volume de negócios, enquanto a energia representou 11%, a pasta mais de 9% e, finalmente, o negócio de tissue cerca de 8%.

Com o negócio de tissue a representar já cerca de 33 milhões de euros das vendas, verificou-se um crescimento de 75% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Além disso, também o volume vendido aumentou 76%, para 23,7 mil toneladas, “resultado do arranque da nova fábrica de tissue de Aveiro”, refere a empresa.

“Este crescimento em volume traduz duas evoluções de negócio diferenciadas. Por um lado, as vendas de produto acabado cresceram cerca de 37% para 17,6 mil toneladas e, por outro, o Grupo registou um forte aumento nas vendas de bobines, para 6,1 mil toneladas, que praticamente não existiu o ano passado”, revela a Navigator em comunicado.

Além disto, a papeleira avança que a assembleia geral aprovou o pagamento de dividendos de 200 milhões de euros, o equivalente a 0,27 euros por ação, bem como a participação dos trabalhadores nos lucros de 2018 de um montante até 23 milhões de euros.

(Notícia em atualização)