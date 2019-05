Na cidade das Sete Colinas vão nascer cinco torres

A elevada procura e a escassa oferta têm feito os preços das casas disparar em Lisboa. É preciso construir de raiz e, embora isso seja difícil devido ao pouco espaço que existe na cidade, ainda há investidores que encontram terrenos onde aplicar o dinheiro. Prova disso são as cinco torres que vão passar a decorar a capital, estando duas delas já concluídas.

Fontes Pereira de Melo 41, ECS Capital

Foi considerada uma das maiores transações do ano no mercado de escritórios. A polémica torre de Picoas, em Lisboa, propriedade do fundo FLIT, gerido pela ECS Capital, vai finalmente ser vendida, tal como o ECO noticiou em abril. São 67,8 metros de altura que a tornam num dos edifícios mais altos da capital, aos quais se somam outros seis pisos subterrâneos. Localizado na avenida com o mesmo nome, o Fontes Pereira de Melo 41 (FPM 41) resulta de um investimento de 70 milhões de euros da promotora Edifício 41 e está prestes a passar para as mãos do fundo de investimento alemão, Deka Immobilien, por um valor superior aos 120 milhões referidos inicialmente. Envolvido em muita polémica, está pronto a receber os novos inquilinos: a consultora KPMG e a sociedade de advogados PLMJ.

Infinity, Vanguard Properties

Chama-se Infinity e está localizada em Campolide. Esta torre com 26 andares, num total de 80 metros de altura, vai contemplar 195 apartamentos de tipologias T0 a T5 Duplex, com preços a variar entre os 350 mil e os 4,5 milhões de euros. Um projeto de 50.000 metros quadrados, com vista para Monsanto e para o Tejo, levado a cabo pela imobiliária Vanguard Properties. Ao ECO, José Cardoso Botelho, diretor da Vanguard Properties, adiantou que as obras devem arrancar em setembro deste ano e ficar concluídas dentro de cerca de três anos.

Portugália Plaza, Essentia

Nos terrenos do quarteirão da Cervejaria Portugália, na Avenida Almirante Reis, deverá nascer uma torre com mais de 60 metros de altura, espalhados por 16 pisos. O projeto “Portugália Plaza” prevê a construção de 85 apartamentos, 16 escritórios e espaços de cowork, uma zona comercial no rés-do-chão e vai permitir atravessar o quarteirão entre a Almirante Reis e a Rua António Pedro. Responsável por este projeto está a Essentia, empresa que coordena os projetos do Fundo Imobiliário Fechado Sete Colinas, que por sua vez pertence a um fundo alemão. O projeto prevê um investimento total de 40 milhões de euros e já tem parecer positivo do departamento de urbanismo da Câmara de Lisboa, embora não reúna o consenso de vários especialistas do setor.

Terceira torre do Centro Comercial Colombo, Sonae Sierra

Estava prevista para 2017, mas só agora foi oficialmente anunciado. A Sonae Sierra vai investir 151 milhões de euros na construção de um terceiro edifício de escritórios e na expansão da área comercial do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, devendo a obra arrancar ainda este ano. O novo edifício de escritórios — que se junta às torres Ocidente e Oriente, já existentes — terá 33.000 metros quadrados distribuídos por nove pisos e a expansão da área comercial será de 10.500 metros quadrados. Em 2015, a Sonae tinha anunciado a intenção de construir dois edifícios, um com 13 pisos e o outro com seis, num total de 48 mil metros quadrados, mas o projeto acabou por não avançar após articulação com a autarquia de Lisboa.

Torre nos Olivais

Ainda não é certo, mas já foi entregue na Câmara de Lisboa um pedido de informação prévia (PIP). A Estamo, a imobiliária do Estado, tem à venda nos Olivais um terreno com 42 mil metros quadrados, com o qual pretende arrecadar cerca de 34,9 milhões de euros. De acordo com a proposta entregue à autarquia em novembro do ano passado, quase metade do terreno será ocupada por espaços verdes, sendo a outra metade destinada a três edifícios — habitação, escritórios, comércio e equipamentos –, num total de 71 mil metros quadrados. Um deles terá 30 pisos acima do solo e sete caves, num total de 135 metros de altura, e será destinado exclusivamente a habitação. Este terreno esteve afeto a utilização militar e, em 2002, o Estado decidiu vendê-lo a si próprio.