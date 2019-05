Hoje nas notícias: legislativas, IP e Cartão de Cidadão

Nas sondagens para as eleições legislativas, o PS segue à frente, com a crise política em torno dos professores a reforçar, ainda que ligeiramente, a liderança. Segue-se o PSD, que também saiu com um ligeiro reforço das intenções de voto, e o Bloco, que, pelo contrário, viu cair a percentagem cair. Já a Infraestruturas de Portugal admite ter de voltar às negociações com os privados que ganharam as sete autoestradas lançadas pelo Governo de Sócrates ou irá para arbitragem. Renovar o Cartão de Cidadão é cada vez mais complicado, com os tempos de espera a rondar um mês (a nível nacional) e, em alguns casos, os três meses (nos 18 municípios do distrito de Lisboa).

Crise política faz PS subir 0,8 pontos nas sondagens

A comissão parlamentar da Educação pôs, na sexta-feira, um ponto final na crise política, ao chumbar as propostas que alteravam a contagem do tempo de serviço dos docentes. A atuação do primeiro-ministro, António Costa, fez com que o Partido Socialista subisse nas sondagens, ainda que pouco. Segundo uma sondagem da Aximage sobre as intenções de voto para as eleições legislativas, cujo trabalho de campo foi realizado entre sexta-feira, dia 3 de maio, (Costa falou ao país neste dia por volta das 17h30) e a quarta-feira seguinte, as intenções de voto no PS subiram 0,8 pontos percentuais, para 35,4%. Já as intenções de voto no PSD aumentaram 0,3 pontos percentuais, para 27,6%. O Bloco de Esquerda recuou, com as intenções de voto a caírem 0,6 pontos para 7,9%.

IP admite voltar a negociar estradas de Sócrates

A recusa de visto do Tribunal de Contas (TdC) ao contrato alterado da subconcessão do Algarve litoral, em junho do ano passado, levou à suspensão de processos negociais e à não assinatura de um contrato renegociado. Agora, a Infraestruturas de Portugal (IP) admite que terá de voltar à mesa das negociações ou irá para arbitragem com os privados que ganharam, entre 2008 e 2010, as sete autoestradas lançadas pelo Governo de Sócrates.

“Encerramento aos domingos custaria 20% do emprego”

Para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), o encerramentos das grandes superfícies e dos centros comerciais ao domingo “não faz sentido”. O presidente da associação, António Sampaio de Matos, diz que a medida eliminaria 20% do emprego e confia que nenhum Governo a tomará. Além disso, a APCC considera, também, que “o cidadão português não quer o encerramento”. Recorde-se que esta discussão veio à tona após o bispo do Porto ter defendido o encerramento dos centros comerciais ao domingo, o que a Associação dos Centros Comerciais considera um retrocesso.

Marcações para renovar o Cartão de Cidadão em Lisboa só em agosto

É cada vez mais difícil renovar o Cartão de Cidadão em Lisboa. Pode tentar evitar as filas, que por vezes obrigam a esperas de seis horas, mas novos agendamentos só estão disponíveis no final da primeira semana de agosto. A nível nacional é possível fazer agendamentos no prazo de um mês, mas a situação complica-se nos 18 municípios do distrito de Lisboa, com os tempos de espera a rondar os três meses. Em Odivelas, concelho de Loures, por exemplo, se quiser renovar o Cartão do Cidadão sem passar horas em filas, as marcações são só para 30 de novembro.

Pescadores só voltam a apanhar sardinha a partir de 3 de junho

A proibição termina já no próximo dia 15 de maio. Contudo, os pescadores só voltam a apanhar sardinha portuguesa a partir do dia 3 de junho, para concentrarem a oferta nos meses de maior procura. Humberto Jorge, presidente da Associação das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOP) garante que “não vai faltar [sardinha] nos Santos Populares”. Contudo, confessa, também, que as capturas permitidas para este ano ficam aquém das exigências dos armadores. Portugal e Espanha alinharam este ano na fixação de um limite de pesca de 10.799 toneladas, a repartir pelos dois países, mas os pescadores consideram que a sardinha “recuperou nos últimos dois anos” e teria condições para que as capturas pudessem atingir 15.425 toneladas.

