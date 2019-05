5 coisas que vão marcar o dia

O grupo de trabalho parlamentar começa a discutir as propostas de alteração à Lei de Bases da Habitação. Por outro lado, o INE divulga dois indicadores importantes: a evolução das receitas fiscais no ano passado e os preços no consumidor em abril. Já o Banco de Portugal revela o montante de dívida pública que adquiriu em 2018. E numa altura em que paira nova greve dos motoristas de materiais perigosos, os preços dos combustíveis vão descer.

Parlamento discute Lei de Bases da Habitação

O grupo de trabalho do Parlamento discute a Lei de Bases da Habitação durante esta semana, com a apresentação de propostas de alteração àquela que será a nova lei que deverá servir de base à regulação do setor da habitação. Em cima da mesa estão várias medidas, como a extinção automática do crédito bancário com a entrega da casa ou a limitação das taxas de juro nos contratos de empréstimo à habitação. A votação final está prevista para 31 de maio.

Carga fiscal atinge recorde?

O INE divulga as estatísticas das receitas fiscais no ano passado. E deverá confirmar os dados que divulgou em março: a carga fiscal atingiu 35,4% do PIB em 2018, depois de no ano anterior ter chegado a 34,4%, o valor mais alto de sempre a par do ano de 2015. Este aumento face a 2017 aconteceu apesar do abrandamento da travagem no PIB em 2018 face ao ano anterior.

Preços a travar?

O gabinete de estatísticas atualiza ainda a evolução dos preços no consumidor no mês de abril. Em março, a taxa de inflação fixou-se nos 0,8%, marcando uma desaceleração dos preços face ao mês anterior.

Quanta dívida o Banco de Portugal comprou?

Os bancos centrais continuam ativos no mercado de dívida, no âmbito do programa de compra de títulos do Banco Central Europeu. Qual foi o montante investido pelo Banco de Portugal em 2018? É o que vamos ficar a saber com o Relatório de Implementação da Política Monetária que o banco central presidido por Carlos Costa apresenta ao início da tarde.

Combustíveis baixam 13 semanas depois

Os combustíveis vão ficar mais baratos esta semana. Fonte do setor adiantou ao ECO que o preço da gasolina vai descer dois cêntimos por litro, naquela que é a primeira descida em 13 semanas. Também o gasóleo baixa, mas a queda será de meio cêntimo.