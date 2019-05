Portugal bate todos os recordes turísticos, os estrangeiros andam loucos com Lisboa, mas a capital não é apenas destino de férias. O aumento da capacidade hoteleira e a criação de novas infraestruturas faz com que a cidade seja cada vez mais um destino para acolher congressos internacionais de grande dimensão.

No ranking mundial da ICCA, que classifica as cidades de todo o Mundo em termos de receção de congressos associativos internacionais, Lisboa ficou em 6º lugar e posiciona-se à frente de cidades como Londres e Singapura. A liderar a classificação está a cidade de Paris, onde foram organizados 212 congressos internacionais.

A capital portuguesa subiu três lugares na classificação relativamente ao ano passado e reforça a posição como destino atrativo para acolher grandes eventos neste segmento. Segundo dados do ICCA, em Lisboa foram organizadas 152 congressos internacionais o que não fica muito longe do número alcançado por Viena (172) que se encontra no terceiro lugar do pódio.

Vítor Costa, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, afirma estes resultados tornam mais atual a proposta que tem vindo a ser feita nos sucessivos Planos Estratégicos do Turismo e destaca que Lisboa “tem um posicionamento internacional invejável em matéria de Congressos e eventos similares, o que contribui para uma boa rentabilidade do Turismo, dado o maior peso deste produto em termos económicos”.

Vítor Costa acrescenta ainda que “a cidade de Lisboa acolheu 50% dos eventos que se realizaram em Portugal e, se considerarmos a região de Lisboa, a percentagem sobe para 55% contribuindo, assim, para que o país tenha obtido um excelente lugar no ranking internacional”.

Para o diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa “estes resultados tornam mais atual a proposta que tem vindo a ser feita nos sucessivos Planos Estratégicos do Turismo de criação de um grande Centro de Congressos de cariz institucional capaz de acolher os congressos de grande dimensão, que hoje dificilmente se realizam em Lisboa por insuficiência dos equipamentos existentes”.

Estas são as dez melhores cidades para congressos internacionais: