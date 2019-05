Base de clientes da Vodafone cresce mais de 11%

A Vodafone Portugal divulgou as suas contas relativas ao último trimestre do seu ano fiscal, terminado em março de 2019. As receitas de prestação de serviços atingiram os 236 milhões de euros, com um crescimento orgânico de 1,8%. Aumento igualmente sentido nas receitas globais que atingiram os 249 milhões de euros, apresentando um aumento de 1,4%. Mas a maior subida foi mesmo na base de clientes fixa da empresa.

De acordo com o comunicado enviado pela Vodafone Portugal, no final de março de 2019, a empresa liderada por Mário Vaz tinha mais de 677 mil clientes, representando um crescimento de 11,3% em relação ao ano anterior.

Já no que diz respeito ao segmento móvel, a empresa atingiu os 4,7 milhões de cliente no final do passado mês de março, o que representa um aumento de 1,8% face ao número de clientes verificado 12 meses antes. “Na mesma data, os clientes 4G totalizaram 2,1 milhões (+23%) e a penetração de smartphones atingiu os 77,1%. Já a utilização dos dados móveis cresceu 18,5%”, pode ler-se no comunicado.

Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, afirma que o crescimento verificado no negócio fixo revela o “reconhecimento” da estratégia que está a ser seguida pela empresa. Uma estratégia “assente na expansão da rede de fibra suportada por construção própria, e acordos de parceria ou de wholesale, reveladores da nossa capacidade de alcançar bases de entendimento estáveis com diferentes players do setor”, em direção a uma “nova sociedade gigabit“, refere, citado em comunicado.

Além disso, o CEO da empresa recordou que a estratégia da Vodafone Portugal continua “a caminho da já anunciada cobertura de mais de quatro milhões de moradas”.