A Inventa International, empresa especializada em consultoria de propriedade intelectual, estabeleceu uma parceria com o Vodafone Power Lab. As empresas integradas no programa de inovação da Vodafone, que tem como objetivo apoiar projetos tecnológicos no setor das telecomunicações, vão ter acesso a consultoria gratuita, focada na definição das melhores estratégias para proteger projetos de negócio e inovações.

Tiago Reis Nobre, Managing Partner da Inventa International, comenta a importância desta parceria num contexto em que é preciso fazer face “aos desafios inerentes à indústria 4.0, muito ligados aos direitos de autor. Neste âmbito é também de extrema importância ter em consideração o devido registo das marcas e a proteção das inovações, por exemplo através do registo de patente, para competir de forma segura na economia global, onde diariamente surgem ameaças ligadas à transgressão dos direitos de Propriedade Intelectual”.

“Esta parceria é especialmente estratégica para a Vodafone, na medida em que irá acrescentar valor e proteger uma vasta panóplia de projetos muito inovadores que estão atualmente a ser desenvolvidos em parceria com start-ups” diz Francisco Viana, Head of Vodafone PowerLab.

As empresas do Vodafone Power Lab vão ter também acesso a condições especiais na contratação de serviços à mesma consultora.