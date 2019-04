Lidl arranca com estágios de verão

O Lidl Summer Experience, um programa de estágios de verão, vai proporcionar a estudantes universitários uma experiência 360 graus do negócio e da empresa. Estágios têm início a 1 de julho e prolongam-se por três verões.

Para se candidatarem a uma das vagas disponíveis, os jovens devem ter o primeiro ano de licenciatura concluído com bom aproveitamento, dominar a língua inglesa, bem como “gosto pelo setor do retalho alimentar e uma vontade genuína de aprender”, explica a empresa em informação à imprensa.

O Lidl Summer Experience, com inscrições abertas até 15 de maio, é um programa remunerado, a decorrer nos meses de julho e agosto, que permite aos estudantes terem uma experiência profissional nesses meses de verão, durante os três anos da licenciatura, “proporcionando uma visão global de uma empresa multinacional e constituindo um importante acelerador de carreira para o futuro”, como referido em comunicado.

Durante os três verões, os participantes, que são acompanhados pelos diretores das áreas de negócio, vão ser avaliados e, no final do programa, os candidatos que demonstrem maiores competências podem vir a ser convidados a integrar a equipa do Lidl Portugal.

A experiência inicia-se nas áreas de vendas e logística, tendo a oportunidade de trabalhar na sede da marca, tendo contacto com toda a empresa, nomeadamente lojas e entrepostos. As áreas de compras e gestão são exploradas no segundo verão, altura em que os estudantes podem escolher outra área de suporte, como: financeiro, comunicação ou recursos humanos, por exemplo.

No último verão, o Lidl permite que os participantes escolham a área de especialização, de forma a aprofundar os conhecimentos já adquiridos nos anos anteriores.