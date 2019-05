A Polícia Judiciária está a fazer buscas em vários serviços da Autoridade Tributária, avançam a TVI24 e a Sábado. Em causa está, dizem esses órgãos de comunicação, uma investigação sobre suspeitas de corrupção, relacionadas com representantes da fazenda pública nos processos tributários. Há também nota de que o advogado António Taveira e uma funcionária das Finanças foram detidos por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais

De acordo com a TVI24, a Polícia Judiciária acredita que a técnica superior do Fisco detida esta manhã passava informações privilegiadas ao jurista em causa, que assim conseguia antecipar-se e ganhar processos contra o Estado. Com este “esquema”, o Estado terá ficado prejudicado em milhões de euros em impostos.

Além dos serviços da Autoridade Tributária, estão a ser alvos de buscas esta manhã residências e até automóveis dos vários empresários representados por este jurista e que “beneficiaram” deste esquema por terem escapado às dívidas ao Fisco referidas. A TVI24 adianta ainda que, face a esta investigação, deverão ser reabertos os processos visados, podendo o Estado ser ressarcido das dívidas que não foram pagas.

Segundo a estação de televisão de Queluz, este esquema já estava a ser monitorizado pela Policia Judiciária há três anos. Esta é uma investigação da unidade nacional de combate à corrupção da Polícia Judiciária e decorre por articulação do departamento de investigação e do departamento de ação penal.

