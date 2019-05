Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu, esta terça-feira, a iniciativa privada e elogiou os empresários no decorrer do jantar comemorativo do 170.º aniversário da Associação Empresarial de Portugal (AEP). Num momento em que o caso Berardo domina as discussões políticas, o Presidente da República aproveitou o aniversário da AEP para reforçar que é a iniciativa privada que cria riqueza em Portugal. “São os empresários privados os fatores de crescimento e de justiça social. São eles o fator decisivo do progresso do país. Foi assim, é assim e será sempre assim”, refere Marcelo.

Para além de exaltar a iniciativa privada, o Presidente da República elogia o norte de Portugal e salienta que “não há como ignorar o peso decisivo do norte, o espírito do norte e o peso especifico do Porto em termos de desenvolvimento económico, justiça social, criatividade, inovação, capacidade de saber antecipar os desafios e projetar os sonhos legítimos do futuro. Os 170 anos da AEP são o exemplo desse espírito e do serviço desse espírito a Portugal”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República atribuiu a Grande Cruz da Ordem do Mérito Empresarial ao presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida. “Pela sua dedicação à atividade empresarial e agora à liderança desta associação, não apenas uma visão da região, mas uma visão nacional, o Estado português não podia deixar de o homenagear a si”, concluiu Marcelo Rebelo de Sousa enquanto discursava no jantar comemorativo dos 170 anos da AEP.