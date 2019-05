Benfica aumenta oferta de obrigações para 40 milhões

O Benfica aumentou o montante do empréstimo obrigacionista dos 25 milhões de euros para os 40 milhões de euros, revelou esta terça-feira a SAD encarnada em comunicado enviado ao mercado, onde avança que espera conseguir 38,4 milhões de euros com esta operação.

A oferta de subscrição termina na próxima quinta-feira, dia 16, com os títulos a oferecerem uma taxa de juro de 3,75%, a mais baixa dos empréstimos obrigacionistas da sociedade encarnada nos últimos anos

Domingos Soares de Oliveira, administrador financeiro da SAD do Benfica, já tinha sinalizado ao ECO a intenção de aumentar a oferta tendo em conta duas variáveis: por um lado, a procura estava a revelar-se “robusta” até à semana passada; por outro, o Benfica está a reembolsar um outro empréstimo obrigacionista no valor de 50 milhões de euros, através de uma oferta de troca que está a correr em simultâneo com a oferta de subscrição.

Nesta operação de troca, a SAD do clube da Luz pretende substituir antigos títulos de dívida emitidos em 2017 e que vencem no próximo ano, por títulos desta nova emissão. O alvo da troca são as Obrigações Benfica SAD 2019-2022. Esta oferta pública de troca é voluntária para os investidores.

No comunicado enviado à CMVM, a Benfica SAD diz que espera agora ter um encaixe líquido com esta operação €38,4 milhões de euros, numa operação que coloca à negociação oito milhões de obrigações, em vez dos cinco milhões inicialmente previstos.

Os investidores ficarão a saber quantas obrigações lhes couberam a 17 de maio, dia em que são apurados os resultados da oferta. Os novos títulos de dívida devem ser admitidos à negociação dois dias depois. Ou seja, a 21 de maio.

Esta operação financeira está a decorrer num momento de grande expectativa no seio do clube encarnado. A equipa principal poderá sagrar-se campeão nacional no próximo fim de semana, bastando para isso pontuar no Estádio da Luz na partida diante do Santa Clara.