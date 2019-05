O Benfica está cada vez mais próximo de ser campeão nacional de futebol e, além dos adeptos, também os investidores aplaudiram o sucesso. As ações da SAD do clube das águias valorizam 3,1% na bolsa de Lisboa, para 2,99 euros por ação. Desde o início do ano, já acumula um ganho de 76,92%.

Desde o início da sessão foram trocadas 40.925 ações da SAD do Benfica esta segunda-feira, depois de a vitória contra o Rio AVE ter colocado o clube dos encarnados a apenas um ponto do título de campeão nacional de futebol. Este domingo, o Benfica venceu fora o Rio Ave por 3-2, em encontro da 33.ª e penúltima jornada.

Rafa, aos três minutos, João Félix, aos 45+2, e Pizzi, aos 56, apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que somaram o 18.º jogo consecutivo sem perder (17 vitórias e um empate), em 18 jogos sob o comando de Bruno Lage, e o oitavo triunfo consecutivo. Pelo conjunto de Vila do Conde, que se manteve com 42 pontos, no oitavo lugar, marcaram Tarantini, aos 50 minutos, e o suplente Ronan, aos 84.

Os ‘encarnados’, que passaram a contar 84 pontos e 99 golos, só precisam de empatar na receção ao Santa Clara, numa última ronda em que o ainda campeão FC Porto, que está a dois pontos, é anfitrião do Sporting, terceiro.

A performance em bolsa é semelhante: as ações do rival FC Porto, que negoceiam nos 0,68 euros, acumulam uma perda de 2,86% este ano, enquanto as da SAD do Sporting desvalorizaram 4,11% em 2019, para 0,70 euros por título.

Além das ações, também a dívida do Benfica tem beneficiado do mesmo sentimento positivo. O clube está no mercado para captar financiamento junto de sócios, adeptos e outros investidores. Através desta emissão, pretende captar 25 milhões de euros, valor esse que já terá sido totalmente subscrito na semana passado. Em declarações ao ECO, o CFO Domingos Soares de Oliveira falou numa procura “mais robusta” do que a oferta de obrigações que está a decorrer até meados deste mês.