Os CTT estão a ser penalizados em bolsa pela saída do presidente. O operador postal está entre as cotadas que mais cai, numa bolsa de Lisboa que abriu esta segunda-feira no vermelho, a perder 0,67% para 5.128,97 pontos. A tendência negativa é generalizada às principais praças europeias.

Francisco Lacerda apresentou na passada sexta-feira a renúncia ao cargo de presidente executivo dos CTT, antecipando assim a saída no fim do mandato que termina no final do ano. O gestor já tinha decidido que não continuaria num novo mandato, mas a discussão política em torno da companhia e as relações difíceis com a Anacom no meio da aplicação de um plano de reestruturação ainda a meio levaram-no a precipitar a saída. Os títulos perdem 0,94% para 2,32 euros.

Perdas maiores que as do CTT só mesmo da Pharol, que afunda 1,5% para 0,157 euros e da Mota-Engil, que desvaloriza 1,31% para 2,11 euros. Também os pesos pesados BCP (-0,24%), Jerónimo Martins (-0,40%) e Galp (-0,25%) seguem em terreno negativo. Em sentido contrário, a Semapa abriu a ganhar 2% para 13,40 euros e a EDP, que desconta o dividendo a partir desta sessão, a subir 1,13% para 3,13 euros por ação.

O PSI-20 segue, assim, com o sentimento negativo generalizado a toda a Europa. As principais praças mundiais continuam a ser penalizadas pela guerra comercial.

Mensagem de serenidade da China e EUA não acalma investidores

“Apesar dos esforços de ambos os lados para transmitir uma mensagem de serenidade e de compromisso para alcançar um acordo comercial, fontes envolvidas na negociação afirmam que a confiança que existia entre as duas partes diminuiu consideravelmente e, por conseguinte, o ritmo de conversações deverá abrandar, não havendo, para já, uma data para a sua retoma”, explicam os analistas do BiG – Banco de Investimento Global, numa nota de abertura do mercado.

Neste cenário de incerteza — em que já entraram em vigor novas tarifas à importação de produtos chineses para os EUA e enquanto se esperam retaliações por parte da China –, o índice pan-europeu Stoxx 600 abriu flat. Tanto o francês CAC 40, como o alemão DAX e o espanhol IBEX 35 abriram a perder 0,1%. O italiano FTSE MIB recua 0,17%.

O índice britânico FTSE 100 também abriu com uma perda de 0,1% depois de a primeira-ministra, Theresa May, ter anunciado a reabertura das conversações com a União Europeia sobre o Brexit. Isto numa altura em que leva a cabo negociações com o líder do partido da oposição, Jeremy Corbyn para tentar chegar a um acordo interno que permita que o Reino Unido abandone a União Europeia este verão.

No mercado cambial, o euro desvaloriza ligeiramente (0,04%) contra a par norte-americana para 1,1229 dólares. Os juros das dívidas da Zona Euro seguem em ligeira baixa, com a yield das obrigações do Tesouro português a 10 anos inalterada, nos 1,117%.

Já o petróleo corrige das perdas da semana passada. O brent negociado em Londres valoriza 0,82% para 71,20 dólares por barril, enquanto o crude WTI de Nova Iorque avança 0,34% para 61,87 dólares por barril.

(Notícia atualizada às 08h20)