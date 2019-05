A ida de Gelson Martins ao Club Atlético de Madrid vai dar um encaixe financeiro de 22,5 milhões de euros ao Sporting Clube de Portugal. O clube de Alvalade anunciou que o negócio está fechado, envolvendo ainda a vindo do jogador Luciano Vietto por uma soma de 7,5 milhões.

A SAD do Sporting Clube de Portugal informou que “celebrou um acordo global com o Club Atlético Madrid, SAD envolvendo os jogadores Gelson Martins e Luciano Vietto”, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Sobre Gelson Martins, refere que o Club Atlético Madrid comprometeu-se a pagar 22,5 milhões de euros, “renunciando as partes a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e a Sporting SAD, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador”.

Gelson Martins — tal como vários outros jogadores –, tinham apresentado rescisão por justa causa ao Sporting em junho do ano passado, depois da crise no seio do clube na sequência do ataque de vários adeptos a jogadores e equipa técnica em plena academia de Alcochete.

Entre os jogadores que apresentaram rescisão, o Sporting também já chegou a acordo com o Wolverhampton sobre Rui Patrício, que gerou um encaixe de 14 milhões de euros, logo no verão de 2018. As questões relativas aos passes de Rafael Leão e Rúben Ribeiro não estão ainda resolvidas. Bruno Fernandes, Bas Dost, Acuna e Battaglia acabaram por voltar atrás e decidir voltar para o clube dos ‘leões’.

Já sobre a chegada de Luciano Vietto, o mesmo comunicado acrescenta que “a Sporting SAD adquiriu, de forma definitiva, os direitos desportivos do jogador” por 7,5 milhões de euros, “ficando o Club Atlético de Madrid com direito a 50% dos direitos futuros”.

(Notícia atualizada às 16h30)