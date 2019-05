5 coisas que vão marcar o dia

Portugal vai ao mercado para obter até 1.500 milhões de euros em dívida de curto prazo. O antigo vice-governador do Banco de Portugal vai ao Parlamento explicar a supervisão sobre a Caixa Geral de Depósitos. No domínio das estatísticas, há vários indicadores que vão ser atualizados esta manhã: crédito ao consumo, atividade turística e preços da energia na Zona Euro estão entre os dados que vão ser divulgados.

Tesouro português no mercado

O IGCP realiza esta manhã um duplo leilão de bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses, procurando obter um financiamento entre os 1.250 milhões de euros e os 1.500 milhões, numa altura em que os juros da dívida no mercado secundário se mantêm atrativos para Portugal.

Parlamento ouve antigo vice-governador do Banco de Portugal

Continuam as audições no âmbito da comissão de inquérito da Caixa. Esta quarta-feira será a vez do antigo vice-governador do Banco de Portugal, Pedro Duarte Neves, responder às questões dos deputados em relação à supervisão sobre o banco público nos últimos anos.

Como vai o crédito ao consumo?

O Banco de Portugal atualiza a evolução do crédito aos consumidores relativo ao primeiro trimestre do ano. Os dados vão permitir perceber os empréstimos para fins de consumo concedidos pelos bancos e pelas financeiras. Esta terça-feira foram divulgados dados sobre o crédito ao consumo da parte da banca, e mostraram uma ligeira quebra entre janeiro e março.

Turismo a confirmar desaceleração?

No setor do turismo, o INE apresenta os indicadores da atividade turística no mês de março. Depois de anos de forte crescimento em número de dormidas e proveitos, os últimos dados têm evidenciado uma ligeira desaceleração. Nos dois primeiros meses do ano, as dormidas tinham crescido 1,6% e os proveitos tinham aumentado 6,5%.

Quem paga mais pela energia?

O Eurostat divulga esta manhã os preços da energia para as famílias. Os dados vão permitir comparar os valores praticados em Portugal com os outros países europeus.