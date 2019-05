Ano letivo 2019/20. Orientar? Agarre a sua vocação

PG Coaching e Mentoring

Este curso aprofunda conhecimentos relativos aos processos psicológicos e sociais que sustentam mudanças significativas de atitudes e de comportamentos, focalizando-se, sobretudo, na dinâmica da motivação pessoal e do desenvolvimento humano positivo.

A formação pretende ser pertinente para diversos contextos de ação ou ecologias de desenvolvimento, destacando-se os contextos empresarial, educativo (escolar ou não-escolar), médico, cívico-político, desportivo e familiar/parental enquanto domínios específicos para treino e aplicação de competências adquiridas no Curso

O testemunho do Mário Araújo:

“Como treinador de futebol procurava ferramentas e teoria da área do coaching de forma a potenciar os meus jogadores e a melhorar o meu conhecimento entender do sobre o comportamento humano nos diferentes cenários. Com a pós-graduação vão questionar o seu próprio eu, pois um coach deve começar por conhecer, refletir e explorar-se a si mesmo antes de poder ajudar o próximo. Irão ter acesso a muitos materiais interessantes para a prática futura do coaching mas acima de tudo irão ter acesso a uma equipa de docentes que estão sempre prontos a ajudar, de uma simpatia extrema, havendo também variados convidados que estão na da área de forma a se obter uma experiência rica ao longo do ano.”

O testemunho do Tiago Mello:

“Pela experiência multidisciplinar dos docentes, pela qualidade cientifica dos conteúdos e pela original abordagem ao tema, esta Pós graduação é um instrumento ÚNICO e obrigatório para os profissionais do Coaching e Mentoring.”

Mestrado em Gestão e Administração da Educação

Para efeitos previstos no Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, o presente curso releva como curso de formação especializada para Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário, profissionalizados, que à data de entrada no curso tenham pelo menos cinco anos de serviço docente.

Destaca-se a acreditação do curso de formação especializada em Administração e Gestão Educacional pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (registo de acreditação: CCPFC/CFE-3130/17), conferindo a parte curricular de mestrado 12 créditos para efeitos de formação contínua.

“A qualidade é de primeira grandeza em Portugal. Não tenho quaisquer dúvidas em afirmar que, neste segmento do saber, é a melhor e a mais qualificada oferta do País. A aproveitar positivamente, quer pelos graduados pós-Bolonha, quer pelos graduados pré-Bolonha. E em benefício de mais e melhor Educação em Portugal.

Sindicalista. Ex-Diretor Pedagógico da Escola da Criança “Fernando Sylvan”, Díli, Timor-Leste

“O curso é uma excelente oportunidade de formação especializada para os professores, agregados aos diferentes agrupamentos escolares, sobretudo aqueles que exercem funções de liderança seja ela, enquanto direção de um agrupamento de escolas, ou enquanto coordenação intermédia. Acresce a oportunidade dos alunos aprenderem com docentes experientes, motivadores e disponíveis, permitindo ao aluno uma maior segurança e à vontade na prossecução dos seus trabalhos.

Manuela Unas

Professora e Coordenadora do Dep. Educação Especial, no Agrupamento de Escolas D. Sancho I – Vila Nova de Famalicão.

Coordenadora da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI)

