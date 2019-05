A uma jornada do final da Liga e a um ponto de se sagrar campeão nacional, Benfica já ganhou no campeonato nacional das marcas de futebol mais valiosas do mundo. O Sport Lisboa e Benfica entrou este ano, pela primeira vez, neste ranking para ocupar o 40.º lugar, ficando à frente de clubes como o italiano Lazio e o espanhol Valencia. O grande campeão desta partida é, contudo, o Real Madrid, seguido do Manchester United e o FC Barcelona.



























No relatório anual da Brand Finance, intitulado “The annual report on the most valuable and strongest football brands”, o Benfica não se estreia apenas neste campeonato. Entra em campo, também, como uma das empresas mais valiosas. O clube da Luz ocupa, este ano, a 26.ª posição, ficando até à frente do seu rival nacional — o Futebol Clube Porto — que já é veterano nesta tabela.

Os dragões recuaram três lugares, ocupando, agora, o 40.º lugar do ranking que mede o valor da empresa. Nesta tabela, o pódio pertence, mais uma vez, ao Real Madrid, FC Barcelona e Manchester United.

Não se ficando apenas por estes dois, ainda há outro campeonato em que o Benfica joga. O clube passou ainda a integrar a lista das 50 marcas de futebol mais fortes. Nesta tabela, a águia voou diretamente para o 21.º lugar, ultrapassando, por exemplo, o Leicester City e o Celtic. Real Madrid, Barcelona e Bayern Munich são, respetivamente, os três clubes considerados mais fortes.

O grande destaque vai, sem dúvida, para o Real Madrid, que ocupa o primeiro lugar em todas as categorias, mantendo-se como a empresa de futebol mais valiosas — vale 1.646 mil milhões de euros, contra os 1.472 mil milhões de euros do Manchester United — e subindo ao topo nas tabelas de marca de futebol mais valiosa e de marca mais forte. Nos dois últimos rankings, o Real Madrid ocupava há um ano o segundo lugar.

“O Real Madrid mostrou, este ano, quem lidera, verdadeiramente, o mundo do futebol. O clube mais bem-sucedido da história do futebol europeu está, finalmente, a colher os frutos de décadas de um espetacular desempenho fora do campo”, afirma Bryn Anderson, diretor da Brand Finance, citado no relatório.

