Lisboa sobe e contraria Europa com Semapa a somar mais de 1%

Na penúltima sessão da semana, Lisboa arrancou em terreno positivo, à boleia do bom desempenho dos títulos da Semapa. No dia em que apresenta resultados, também a EDP está a puxar pela praça nacional e o BCP está preso na linha de água. A pesar sobre a bolsa lisboeta está a Sonae, embora tenha visto os seus lucros subirem 6,5% em termos homólogos, no primeiro trimestre do ano.

O índice de referência nacional, o PSI-20, começou a sessão desta quinta-feira a subir 0,02% para 5.132,22 pontos, tendo entretanto reforçado ligeiramente os ganhos. Soma agora 0,24% para 5.143,62 pontos. Tendência inversa está a ser registada nas demais praças europeias com o Stoxx 600 a recuar 0,2%, o francês CAC a cair 0,2% e o espanhol IBEX a desvalorizar 0,3%.

A liderar os ganhos na praça lisboeta estão os títulos da Semapa, que sobem 1,99% para 13,3 euros. Na quarta-feira, a papeleira mostrou aos investidores um resultado líquido de 39,7 milhões de euros, nos primeiros três meses do ano. Tal representa uma subida de 46,3% face ao mesmo período do ano anterior.

Também a dona do Continente apresentou resultados na quarta-feira, mas a manhã não está a ser tão sorridente para a Sonae. No primeiro trimestre de 2019, a gigante do retalho obteve um lucro de 18,3 milhões de euros, mais 6,5% do que no período homólogo, impactado pelo crescimento das vendas e pela melhoria da rentabilidade operacional. A presidente executiva da Sonae considerou este um bom início de ano, mas os títulos da cotada estão no vermelho, esta manhã. Recuam 0,26% para 0,9575 euros.

Depois da Semapa e da Sonae, esta quinta-feira será a EDP a apresentar as suas contas. E apesar de ser expectável uma quebra de 23,25% dos seus lucros, os títulos da empresa liderada por António Mexia estão a valorizar 1,14% para 3,193 euros.

Destaque ainda para o BCP, que arrancou preso na linha de água. Entretanto as ações do banco liderado por Miguel Maya já caíram para terreno negativo e recuam agora 0,24% para 0,2518 euros.

(Notícia atualizada)