Revista de imprensa internacional

Donald Trump tem mais ideias para reformular a imigração. Quer agora condicionar as entradas nos Estados Unidos ao mérito e competências dos “candidatos”. Do outro lado do mundo, o Presidente Xi reconhece a falta de inovação como “calcanhar de Aquiles” da economia chinesa. E no Reino Unido, os maiores bancos vão ao Parlamento britânico explicar o fosso salarial entre géneros. Da Alemanha chega uma nova promessa de táxis voadores e, em Espanha, o dirigente histórico da ETA Josu Ternera foi detido.

Reuters

Falta de inovação é “calcanhar de Aquiles” da China, diz Xi

As palavras são do próprio Presidente chinês: o “calcanhar de Aquiles” da economia da China é a falta de inovação e o facto de ser grande, mas não forte. “Ainda que a nossa economia tenha saltado para segundo lugar a nível mundial, é grande mas não forte e a fragilidade é bastante proeminente”, sublinha Xi Jinping, num discurso republicado na edição mais recente da “revista” estatal Qui Shi. Estes comentários tinham sido feitos originalmente em 2016 e foram agora novamente divulgados, num momento de desaceleração económica e tensão comercial em relação aos Estados Unidos. De acordo com o presidente chinês, essa fragilidade económico está refletida sobretudo na falta de inovação, que diz ser o “calcanhar de Aquiles” desta potência.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre / conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Donald Trump quer condicionar imigração ao mérito dos “candidatos”

Donald Trump prepara-se para alterar significativamente as políticas de imigração dos Estados Unidos, enrijecendo a segurança nas fronteiras e condicionando a entrada no país ao mérito desses “candidatos”. Na opinião do Presidente norte-americano, deve ser dada preferência a cidadãos que falem inglês, tenham uma boa educação e já tenham propostas de trabalho à espera. Ainda que seja expectável que esta medida seja chumbada pelo Congresso norte-americano, o diploma representa uma base fundamental para a campanha presidencial de Donald Trump. Isto porque a corrida à Casa Branca de 2020 deverá ficar sobretudo marcada pela discussão em torno da questão da imigração.

Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

Bloomberg

Desigualdade salarial entre géneros? Bancos vão ter de explicar-se

Os maiores bancos do Reino Unido estão a pagar mais aos homens do que às mulheres. Em termos médios, os trabalhadores do sexo masculino recebem, pelo menos, mais 49% por hora do que os trabalhadores do sexo feminino. Qual a razão? Não se conhece e é isso mesmo que Nicky Morgan, ex-ministra da Igualdade, quer saber. A parlamentar conservador deverá presidir as audiências deste verão, que têm como objetivo ouvir as explicações dos bancos para esta disparidade salarial entre géneros. Goldman Sachs, HSBC e Barclays Bank são algumas das instituições que podem ser chamadas a prestar depoimentos. “Ficamos muito desapontados com estes números e queremos saber o que eles [bancos] vão fazer a seu respeito, porque não é sustentável para as empresas apenas falarem sobre o assunto”, afirmou Morgan.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado / conteúdo em inglês).

Financial Times

Fabricante alemã apresenta táxi voador. Serviço será lançado em 2025

Uma startup alemã acaba de apresentar aquele que afirma ser o primeiro jet elétrico de cinco lugares do mundo e que deverá ser usado como parte de um serviço de táxis voador, a lançar em 2025. O veículo é capaz de percorrer 300 km em 60 minutos, o que deverá facilitar as viagens em ambientes urbanos congestionados. De acordo com o CCO da empresa, o preço das viagens deverá ser comparável ao já praticado por táxis não voadores.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago / conteúdo em inglês).

El País

Ex-líder político da ETA em fuga há 17 anos é detido em França

Foi esta quinta-feira, por volta das sete da manhã, que Josu Ternera, o ex-líder político da ETA que estava em fuga há 17 anos, foi detido pela Guarda Civil espanhola em colaboração com a Direção-Geral de Segurança francesa. A informação foi avançada pelas autoridades policiais e diplomáticas, que acrescentam que Josu Ternera encontrava-se a sair da sua casa em Sallanches, nos Alpes franceses. José Antonio Urrutikoetxea — mais conhecido por Jose Ternera — foi um dos últimos líderes da ETA, até a organização terrorista ter anunciado a sua dissolução e desmantelamento total, depois de dezenas de anos de atentados em que fez mais de 800 vítimas mortais.

Leia a notícia completa no El País (acesso livre / conteúdo em espanhol).