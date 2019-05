Letterone consegue 58% da DIA e sinaliza acordo com bancos

A Letteone, empresa controlada pelo investidor russo Mikhail Fridman, comunicou esta sexta-feira os níveis de adesão à oferta pública de aquisição (OPA) que lançou sobre a DIA, grupo do qual já era o acionista máximo. De acordo com o Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol), a Letterone conseguiu o apoio de 29,36% do capital para a sua oferta de 0,67 euros por ação.

Quer isto dizer que Mikhail Fridman conta, agora, com 58,36% da DIA, esclarece o comunicado enviado à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), regulador de mercado espanhol.

Agora, com os mais de 58% do grupo de retalho espanhol, o investidor deverá lançar um aumento de capital de 500 milhões de euros, ainda que condicionado pelo êxito do processo de refinanciamento com os bancos credores da empresa. Segundo a Letterone, a DIA já alcançou um acordo inicial com 16 das 17 entidades presentes no empréstimo, o que representa 77,5% do financiamento.

O acordo com os credores e a injeção de capital é fundamental para a viabilidade da empresa, que tem, atualmente, um património líquido negativo. No final de março, a DIA registava um saldo negativo de 308,5 milhões de euros. Recorde-se, ainda, que nas contas da empresa relativas ao primeiro trimestre, a dona do Minipreço anunciou perdas de 144,4 milhões, valor muito superior ao registado no período homólogo (16,2 milhões de euros). E também as vendas brutas acabaram por cair durante os primeiros três meses do ano.