Reuters: UniCredit avança com OPA sobre o Commerzbank

O banco italiano UniCredit está a preparar uma oferta de compra sobre o alemão Commerzbank, tendo já contratado bancos de investimento para assessorar a operação, avança a Reuters, que cita fontes próximas do assunto.

As mesmas fontes adiantaram que o UniCredit contactou a Lazard e o seu gestor Jörg Asmussen, antigo ministro adjunto das Finanças alemão, juntamente com o JPMorgan, com vista ao lançamento de uma potencial oferta sobre o problemático banco alemão.

Neste momento, não é ainda claro se e quando a operação poderá avançar, mas a expansão do negócio para o mercado alemão é vista com bons olhos pela administração do UniCredit. Os italianos já detêm o HVB, um banco com sede em Munique.

O UniCredit está a finalizar um plano de reestruturação da sua atividade e tem sido um espetador atento no desenrolar das negociações entre o Commerzbank e o Deutsche Bank sobre uma eventual fusão. Mas as conversas não chegaram a um bom porto e o negócio Commerzbank, que está avaliado em 9,3 mil milhões de euros, voltou para a agenda dos italianos nas últimas semanas, nomeadamente do CEO do banco, Jean Pierre Mustier.

Além do UniCredit, também o holandês ING Groep mostrou interesse pelo Commerzbank, revelou uma das fontes, descrevendo as conversas informais como “intensas”.

Nenhuma das partes quis prestar declarações sobre a operação.

O governo alemão detém 15% do Commerzbank. Uma fonte do executivo germânico disse que Berlim estaria aberto a uma fusão do Commerzbank com um rival europeu como o UniCredit.

(Notícia atualizada às 16h08)