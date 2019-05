Governo admite falta de comboios da CP este verão

A CP – Comboios de Portugal poderá funcionar com perturbações ao longo do verão devido à falta de comboios, como admite o ministério liderado por Pedro Nuno Santos ao jornal Expresso (acesso pago). Apesar de terem sido tomadas algumas medidas na área da manutenção, subsistem insuficiências.

“Podem verificar-se perturbações” durante dos meses de verão, disse o ministério das Infraestruturas ao semanário, explicando que as medidas que foram postas em curso não resolvem de forma imediata todas as carências. Ainda assim, o Governo espera que as melhorias se façam sentir na capacidade de resposta da CP e que permitam evitar uma situação como a que se viveu no último verão.

O Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças anunciaram, esta sexta-feira, que a CP estava autorizada a contratar trabalhadores para a área comercial e outras áreas ao final do mês de junho, tendo em vista a redução dos gastos com horas suplementares e a substituição de trabalhadores que saíram da empresa.

Esta tinha sido uma das razões invocadas pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante para a greve de dois dias marcada para o início da próxima semana e que esta manhã desconvocada. Além das contratações, os dois ministérios dizem ainda que, em paralelo, iniciaram-se em abril as negociações para um novo acordo de empresa e regulamento de carreiras da empresa.