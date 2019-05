Já praticamente não há uma casa portuguesa que não tenha um pacote de serviços de comunicações eletrónicas. Houve, no ano passado, um aumento de 3,9% no número de clientes destes pacotes, totalizando 3,88 milhões de subscritores, sendo que quase metade opta pelo 4P ou 5P. A Meo lidera.

No ano passado, “o número de assinantes de ofertas em pacote equivalia a 93,7% das famílias clássicas“, adianta a Anacom no relatório anual, o que explica que o ritmo de crescimento das adesões tenha abrandado face ao ano anterior.

A maioria dos portugueses optou pelos pacotes que contemplam mais serviços, conhecidos como 4P e 5P, que englobam telefone fixo, banda larga fixa, televisão paga, telemóvel e internet móvel.

Foi a adesão a estes pacotes de 4P e 5P que mais cresceu, aumentando em 7,3% nos últimos 12 meses do ano, para representar quase metade do total, com 1,8 milhões de subscritores (46,3% do total). Por outro lado, as ofertas 2P, que só incluem televisão e internet fixa, afundaram 10,6%.

Independentemente da escolha, a fatura média mensal dos clientes residenciais que optam por ofertas em pacote aumentou 1,2%, para 52,86 euros. As receitas ascenderam a 1,5 milhões de euros em 2018.

No que diz respeito às operadoras escolhidas pelos portugueses, a Meo lidera no número de subscritores, com 40,6% do total, mas fica ao mesmo nível que a Nos na quota em termos de receitas. Já a Vodafone foi o prestador que mais aumentou os subscritores no ano passado. Por cá não existem muitas mudanças de prestadores, em comparação com os outros países europeus.