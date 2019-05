TAP com voos para a Gâmbia a partir de outubro

A TAP vai começar a voar para Banjul, capital da Gâmbia, a partir de 26 de outubro, realizando três voos por semana para esta cidade a partir de Lisboa, às terças, quintas e sábados.

Segundo a empresa, a ligação será feita num Airbus A320, com capacidade até 220 passageiros, e as partidas serão sempre às 20h55, com chegada a Banjul às 00h10 do dia seguinte. Os voos de regressão serão feitos à 01h05 às quartas, sextas e domingos, para aterrar no aeroporto Humberto Delgado às 06h05 (hora local). Os bilhetes já estão à venda, diz a empresa.

A companhia aérea portuguesa contava, até agora, com dez países e 16 cidades na sua rede de destinos no continente africano: Marrocos (Marraquexe, Casablanca, Tânger e Fez), Cabo Verde (Sal, Praia, S. Vicente e Boavista), Senegal (Dakar), Guiné-Bissau (Bissau), Costa do Marfim (Abidjan), Togo (Lomé), Gana (Accra), S. Tomé e Príncipe (S. Tomé), Angola (Luanda) e Moçambique (Maputo).

Para além de Banjul, a TAP vai ainda passar a voar para Conacri, na Guiné Conacri. A transportadora vai ligar Portugal, assim, a 12 países e 18 cidades africanas. No ano passado, a TAP transportou mais de 1,1 milhões de passageiros nas rotas africanas, valor que representa um aumento de 11,3% face a 2017. A companhia aérea espera manter o crescimento com os novos destinos.