Antonoaldo Neves usou as redes sociais para comemorar a chegada de mais um avião, o centésimo, da TAP. O CEO da companhia área anunciou, na sua conta de Instagram, que o novo avião vai chegar na próxima segunda-feira a Portugal. Diz ser um “dia histórico” para a empresa.

“Segunda-feira feira próxima: dia histórico! TAP comemora o recebimento do seu avião número 100!”, escreveu Antonoaldo Neves, o CEO, que chegou ao cargo em fevereiro do ano passado. A empresa tem reforçado o investimento da TAP na renovação da frota, numa estratégia que teve início com a privatização.

No ano passado, a TAP viu a frota aumentar de 90 para 96 aeronaves, tendo aproveitado os investimentos na renovação da mesma para reduzir o total de aviões em locação financeira, de 25 para 16, incluindo um A330 e sete Embraer que viram os contratos de locação financeira terminar.

Ao mesmo tempo, a companhia aumentou o total de aviões em locação operacional, de 57 para 65. A diferença é que nestes últimos a conservação e manutenção ficam a cargo do locador, pelo que esta foi uma das formas que a TAP encontrou para baixar a fatura global dos custos com a manutenção da sua frota. Sobre 2019, a empresa tinha já anunciado que pretendia inaugurar 14 novos destinos e continuar o reforço da frota, com 36 novas aeronaves.