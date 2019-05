E se trocar um MBA por um MLA?

Despediu-se de um emprego de sonho onde geria diferentes marcas a nível global e partiu pelo mundo à procura das suas paixões, dos seus verdadeiros talentos e encontrou a sua real vocação. Catarina Holstein é uma jovem empreendedora, tem em si o espírito da geração “Millennials” e, no seu regresso a Portugal, criou o “MLA – Master in Life Adventures”.

É sobre este conceito transformado num Modelo de Desenvolvimento Pessoal — que usa o mundo como sala de aula — que a “Talent Strategist” vai falar na primeira Work Café Talks, agendada para o próximo dia 4 de junho, das 17h00 às 18h00.

A primeira de seis talks agendadas para este ano e onde se irá falar de tendências, de marcas, de criatividade e se irá procurar novas visões e perspetivas nas mais diversas dimensões — da vida aos negócios.

Moderadas por Vanda Jorge, decorrem no Work Café Santander Amoreiras, em Lisboa, o primeiro balcão da marca inaugurado com o novo conceito – para além dos serviços bancários é também uma cafetaria e um espaço de cowork.

A segunda talk está marcada para dia 27 de junho, com a artista Joana Astolfi, que tem trabalhado com marcas como Hermès, Casa Pau Brasil, Chef José Avillez, Claus Porto, Sonae, entre muitas outras, e terá como tema “Let’s Make Better Mistakes Tomorrow”.