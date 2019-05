A Amazon está a criar uma espécie de relógio inteligente capaz de reconhecer as emoções humanas. O dispositivo é descrito internamente como um produto ligado às áreas da saúde e do bem-estar, de acordo com a notícia avançada pela Bloomberg, que cita documentos confidenciais da empresa.

O projeto está a ser desenvolvido em conjunto com a Lab126, a mesma empresa que esteve por detrás de produtos de sucesso, como a coluna inteligente Amazon Echo e a assistente virtual Alexa, mas também de produtos que nunca descolaram no mercado, como foi o caso do já descontinuado Fire Phone, o smartphone da Amazon.

Pouco mais se sabe acerca deste projeto, que poderá nunca chegar a ver a luz do dia. No entanto, um relógio inteligente capaz de reconhecer emoções humanas, como a tristeza ou a alegria, poderá representar um avanço significativo na tecnologia na área dos wearables.

Não se sabe há quanto tempo é que a Amazon está a trabalhar nesta ideia. Contactada pela agência financeira, a empresa recusou comentar a informação.