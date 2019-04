Amazon quer garantir entrega de encomendas em apenas um dia

A gigante do comércio online teve um lucro recorde de 3,56 mil milhões de dólares no primeiro trimestre do ano, muito acima do esperado, devido à subida das receitas com publicidade e da sua unidade de cloud-computing. Mas a grande novidade da apresentação de contas são os planos da empresa para reduzir de dois para um dia o prazo para entregas, que será gratuito para os subscritores do seu service Prime em todo o mundo.

“O nosso objetivo é evoluir do atual programa de dois dias de entrega gratuita para um programa de um dia”, disse ao CFO da Amazon, Brian Olsavsky, aos analistas na conferência que se seguiu ao reporte de resultados, citado pelo Financial Times (acesso pago e conteúdo em inglês). Olsavsky descreveu a oferta como “o melhor negócio no retalho”.

O responsável da empresa disse que já foram colocados de parte 800 milhões de dólares para investir na infraestrutura que irá permitir esta redução do tempo de entrega, segundo noticia o FT. O projeto estará pronto até ao final do ano, de acordo com o CFO da gigante tecnológica, que não adiantou, no entanto, quando é que o serviço estará disponível.

Alguns artigos já estão disponível para envio em apenas um dia ou até mesmo no mesmo dia, nomeadamente para membros Prime. No Reino Unido, o tempo de entrega standard é um dia. No entanto, nos EUA, que é o maior mercado da Amazon, os envios gratuitos são feitos em dois dias. “A maior parte da despesa que antecipamos [no segundo trimestre] irá começar na América do Norte, mas a intenção é que haja uma melhoria global na velocidade”, acrescentou Olsavsky.