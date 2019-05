A Huawei confirmou que vai continuar a desenvolver smartphones na China com um sistema próprio se for definitivamente impedida de usar software desenvolvido pelas norte-americanas Google e Microsoft. O sistema operativo da Huawei, que a imprensa estrangeira apelidou de “Huawei SO”, poderá estar pronto a ser apresentado já no próximo outono.

A informação foi avançada pelo líder da Huawei para o segmento de consumo, Richard Yu, citado pela CNBC. Se chegar a ver a luz do dia, o “Huawei SO” será um sistema operativo móvel para os smartphones e tablets da marca na China e que contará com a loja de aplicações própria da Huawei — a App Gallery — como loja de aplicações padrão. A novidade poderá, assim, estar pronta a chegar ao mercado no segundo trimestre de 2020.

Fica desta forma revelado parte do plano de contingência da marca para fazer face às sanções impostas pelos EUA. Depois de o Presidente Trump ter avançado com uma medida que dificulta que as empresas norte-americanas mantenham relações comerciais com a Huawei, várias marcas anunciaram um corte de laços com a empresa chinesa.

A primeira e mais mediática foi a Google, por ser a fornecedora do sistema operativo Android, presente em todos os dispositivos da marca. A multinacional tem estado a negociar novamente com a Huawei, mas é sério o risco de a marca chinesa perder as licenças da loja Play Store, o que poderá romper o negócio da Huawei na Europa.