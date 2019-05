António Costa destacou a vitória dos parceiros de governação em conjunto com a do PS, nestas eleições europeias. Por outro lado, os partidos de direita, PSD e CDS, sofreram uma “derrota muito clara“, comentou o primeiro-ministro, em reação aos resultados das eleições para o Parlamento Europeu.

“É muito claro que o PS e os partidos que, com o PS, realizaram a atual solução governativa tiveram uma vitória na noite de hoje“, apontou António Costa, em declarações transmitidas pelas televisões. O PS alcançou cerca de 33,4% dos votos nestas eleições europeias, enquanto o PSD conseguiu 22,2%. Já o Bloco garantiu 9,8% dos votos e a CDU 6,7%.

Para o primeiro-ministro, é “evidente a derrota muito clara que o PSD e o CDS sofreram”. Costa ressalva a importância dos resultados destas eleições, já que “têm sido raras as vezes que o partido que está no Governo vence eleições europeias”. Para além disso, “este resultado significa um voto de confiança no PS”, acrescenta.

No panorama europeu, Costa sublinhou o “crescimento marginal das forças da extrema-direita e antieuropeias no conjunto do Parlamento”, relembrando que, mesmo assim, “há uma esmagadora maioria dos apoiantes do projeto europeu e dos progressistas”. “Os portugueses apoiam o projeto europeu e desejam que a Europa corresponda aquilo que são as principais necessidades”, complementou.

O cabeça de lista do PS para as europeias, Pedro Marques, celebrou também os resultados obtidos pelo partido. “A vitória do PS é um verdadeiro farol de esperança”, disse, destacando que ficaram “a mais de dez pontos percentuais do principal adversário”, fazendo referência ao PSD.