A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda iniciou uma investigação à Google para averiguar se a plataforma publicitária da gigante tecnológica está a cumprir todos os aspetos previstos no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), as regras que entraram em vigor há sensivelmente um ano.

De acordo com o El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol), os reguladores irão analisar se o procedimento de dados pessoais, levados a cabo em cada uma das etapas das transações publicitárias, cumpre todas as regras do RGPD. Assim, o organismo irlandês vai estudar as “práticas de retenção [de dados]” da Google, bem como se a empresa liderada por Sundar Pichai cumpre os princípios de transparência.

Em abril, a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda iniciou um procedimento semelhante contra o Facebook. Na mesma altura, a entidade informou, também, que estava a realizar 51 investigações de grande escala, 17 das quais estavam relacionadas com empresas tecnológicas, como o Twitter, LindedIn e Apple.

De acordo com o previsto no RGPD, os reguladores nacionais de proteção de dados podem impor multas às empresas até 20 milhões de euros ou até 4% da sua receita global.

Recorde-se que, em janeiro, o regulador francês já aplicou à Google uma multa recorde de 50 milhões de euros, para garantir que a lei da privacidade dos dados é aplicada devidamente. A multa decorreu de uma investigação que acusava o gigante norte-americano de não informar os utilizadores sobre o uso dos dados pessoais.